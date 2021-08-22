  • BIST 1.444,630
  • Altın 485,71
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9100
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi

Gazze-İsrail sınırında toplanan yüzlerce Filistinlinin düzenlediği gösterilerin ardından bölgede tansiyon yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze sınırına takviye birlikler gönderdiğini açıklarken, Filistinli direniş gruplarının da alarm durumuna geçtiği öğrenildi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın dün sınırdaki gösteriler esnasında bir İsrail askerinin vurulmasına karşılık vereceklerini açıklamasından birkaç saat sonra İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, saldırının ardından Gazze'deki birkaç farklı noktada patlama meydana geldi.

Filistin medyasına göre ise vurulan yerlerin arasında Gazze'nin orta bölgelerindeki Nuseyrat bölgesi ile sahil bölgesindeki Şati Mülteci Kampı'nın olduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Gazze sınırındaki gösterilerde İsrail tarafına açılan ateşte sınır polisine bağlı bir askerinin yaralanmasına karşılık olarak Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 4 hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nin üzerinde yaklaşık iki saattir aralıksız uçan İsrail insansız hava araçlarının sesi bölgenin tamamında duyulmaya devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde 41 Filistinli ile bir İsrail askeri yaralanmıştı.

İsrail ordusu, 19 Ağustos'ta Gazze sınırındaki güçlerini artırma kararı almıştı.

Avustralya asıllı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Camisi'nin mihrabı ve 1000 yıllık Selahaddin minberini yakmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:13
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sinop'ta elektrikte, suda bir sorunumuz kalmadı21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:12
  • Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 35 yıl geçti21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:33
  • Kastamonu'daki sel sırasında ahırdaki buzağıların bağırması 7 kişilik ailenin kurtulmasını sağladı21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:32
  • Yunanistan, Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelikten duvar ördü21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:24
  • Türk Kızılay sel bölgelerinde iyileştirme çalışmalarına destek oluyor21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:27
  • Yangın ve sel afeti destek hesaplarına yapılan yardım 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştı21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:26
  • Dev uçakla bir kişiyi taşıdılar21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:20
  • Savunmadaki büyük buluşma IDEF sınırları zorluyor21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:42
  • KDK'nin girişimiyle 'çöp taksi' ifadesi 'sıfır atık toplama aracı' olarak değiştirildi21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti