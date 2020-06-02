İsrail ordusuna skandal emir

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail ordusuna işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı yerlerin 'ilhak' edilmesi halinde bölgede yaşanabilecek olası gelişmelere karşı hazırlıklı olmaları için gerekli çalışmalara başlanılması emri verdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı Gantz, Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'ye, Filistinlilerin bölgelerinde atılacak diplomatik adımlar öncesi İsrail ordusunda gerekli hazırlıklara başlanılması talimatını verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Gantz'ın "ilhak" süreciyle bağlantılı kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlaması için bir kişiyi görevlendireceği kaydedildi.

DİPLOMATİK KAYNAKLARDAN ÖNEMLİ BİLGİLER

Her ne kadar açıklamada bahsedilen "diplomatik adımların" detayına ilişkin bilgi verilmese de söz konusu adımlardan kastın işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakı" olduğu belirtiliyor.

İsrail'in "ilhak" planını hayata geçirmesi halinde bölgedeki tansiyonun yükseleceği ifade ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

İsrail ve ABD'li yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhak" planında değişikliğe gitmeyeceklerini söylemişti.