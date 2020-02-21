  • BIST 115.490
  • Altın 321,537
  • Dolar 6,1172
  • Euro 6,6082
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 5 °C
»

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

İsrail polisi, sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'da tatlı dağıtan Filistinli bir kadının gözaltına alınmasına tepki gösteren cemaate saldırdı.
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

İsrail polisi, sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'da tatlı dağıtan Filistinli bir kadının gözaltına alınmasına tepki gösteren cemaate saldırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sabah namazını kılan cemaate tatlı dağıtan Filistinli bir kadını gözaltına aldı.

Cemaat, Filistinli kadının tatlı dağıttığı için darp edilerek gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İsrail polisi ise tepki gösteren cemaate saldırarak, onları da gözaltına almakla tehdit etti.

İsrail polisi, yaklaşık bir aydır cuma günleri sabah namazlarında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek cemaate saldırıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çatlak oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor21 Şubat 2020 Cuma 12:24
  • Suriye'ye tank sevkiyatı21 Şubat 2020 Cuma 12:23
  • Annesi salonu terk etti: Mahkeme başkanına söyledikleri herkesi şoke etti21 Şubat 2020 Cuma 11:42
  • İstanbul'daki 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin internet sitesi açıldı21 Şubat 2020 Cuma 11:37
  • Darbeci Hafter Türkiye'ye şart koştu ve açıkladı: Eğer Türk askeri çekilirse...21 Şubat 2020 Cuma 10:20
  • Hanau'da binlerce kişi ırkçılığı lanetlemek için gösteri düzenledi21 Şubat 2020 Cuma 10:16
  • Bakanlık açıkladı: Hepsi kaldırıldı21 Şubat 2020 Cuma 09:59
  • Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yangın21 Şubat 2020 Cuma 09:49
  • GSM operatörlerine deprem cezası21 Şubat 2020 Cuma 09:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti21 Şubat 2020 Cuma 09:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti