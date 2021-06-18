İsrail polisi Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahale etti: 9 yaralı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’da, aşırı sağcı Yahudilerin provokatif "bayrak yürüyüşü"nde Hazreti Muhammed’e hakaret etmesi protesto edildi.
Yüzlerce Filistinli, Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplandı.
Hazreti Muhammed lehine slogan atan Filistinliler, bir süre sonra Harem-i Şerif’in avlularında yürüyüşe geçti.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın Silsile (Zincirli) Kapısı bölgesinde plastik mermilerle ateş açtı. Filistinliler ise İsrail polisine taş attı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da “plastik mermi ve ses bombasıyla” müdahalesinde 9 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, yaralılardan bazılarının darbedildiği ve 3 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.
Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran’da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı’nda "bayrak yürüyüşü" düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed’e hakaret etmişlerdi.
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