  • BIST 98.759
  • Altın 387,552
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman istifa etti

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, koronavirüs (coronavirüs) politikalarına gelen eleştiriler üzerine istifa etti.
İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman istifa etti

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman’ın, Koronavirüs salgınına karşı uyguladığı politika nedeniyle karşılaştığı eleştireler karşısında istifa ettiği belirtildi.

İsrail medyasının aktardığına göre, 71 yaşındaki Yaakov Litzman, Başbakan Benyamin Netanyahu’ya Sağlık Bakanlığı görevini bırakmak, Yapı ve Konut Bakanlığı görevine geçmek istediğini bildirdi.

ÇOK SERT ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI

Sağlık Bakanının, Koronavirüs salgınına karşı uygulanan politika nedeniyle çok sert eleştirilerle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Litzman'ın, eşiyle birlikte Covid-19 testi pozitif çıkmış, hafif seyreden hastalığı yenmeyi başarmıştı.

İsrail medyası ayrıca bir süre önce Netanyahu’nun Litzman’dan görevi bırakmasını istediğini iddia etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atmosfer sıcaklığı metali buharlaştıran bir gezegen keşfedildi25 Nisan 2020 Cumartesi 17:17
  • Kira yardımı 48 aya çıkarıldı25 Nisan 2020 Cumartesi 17:13
  • Bakan Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında atılan adımların tutarı 200 milyar liraya ulaştı25 Nisan 2020 Cumartesi 16:43
  • İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı25 Nisan 2020 Cumartesi 13:24
  • Suriyeli mazlumların sofraları ramazanda bereketlenecek25 Nisan 2020 Cumartesi 13:04
  • Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 3 yaralı25 Nisan 2020 Cumartesi 12:56
  • Haftanin'de 12 terörist etkisiz hale getirildi25 Nisan 2020 Cumartesi 12:33
  • Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor25 Nisan 2020 Cumartesi 12:01
  • Ticaret Bakanlığından KOBİ'lere destek kampanyası25 Nisan 2020 Cumartesi 11:57
  • Bakan Kasapoğlu: 23 bin 801 vatandaş 76 ildeki yurtlarda karantinada25 Nisan 2020 Cumartesi 11:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti