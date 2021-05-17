  • BIST 1.454
  • Altın 499,095
  • Dolar 8,3250
  • Euro 10,1115
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

İsrail saldırısında anne ve 4 kardeşini kaybeden Suzi babasına kavuştu

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda yıkılan evlerin enkazı altında kalan 6 yaşındaki Suzi Eşkuntana, 7 saat boyunca enkazda kaldıktan sonra kurtarıldı.
İsrail saldırısında anne ve 4 kardeşini kaybeden Suzi babasına kavuştu

İsrail'in Gazze'nin batısındaki Er-Rimal semtine düzenlediği hava saldırısında Filistinli bir ailenin evlerine bomba isabet etti. İsrail güçlerinin saldırı öncesinde herhangi bir uyarı yapmadığı kaydedildi. Aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Enkazdan 7 saatte kurtarılan ailenin 6 yaşındaki küçük kızı Suzi babası Riyad Eşkuntana’ya Şifa Hastanesi’nde kavuştu.

“DUYDUĞUM TEK ŞEY KARDEŞLERİMİN ÇIĞLIĞI”

İsrail bombardımanında annesini ve 4 kardeşini kaybeden Suzi’nin babasına kavuştuğu an duygusal anlara neden oldu. Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Suzi, “Her yer karanlıktı. Duyduğum tek şey kardeşlerimin çığlıkları” diye konuştu.

BABA RİYAD’DAN DÜNYAYA ÇAĞRI

Riyad Eşkuntana, kızına kavuşmanın sevincini yaşarken, “Eşim ve 4 çocuğumu kaybettim. Suzi tek tesellim oldu. Evlatlarımız ölmesin. Dünya zulmü neden görmüyor? İsrail katliam yapıyor” ifadelerine yer verdi. Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye enkazdan sağ olarak kurtarılan Suzi’ye isteği üzerine Barbie model bebek hediye etti. Öte yandan, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çubuk'ta hayvancılıkla uğraşan bir kişi KKKA hastalığı şüphesiyle yaşamını yitirdi17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:10
  • İçişleri Bakanı Soylu, organize suç örgütü elebaşı Peker'in kendisiyle ilgili tüm iddialarının araştırılmasını istedi17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:10
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa yönelik yeni destekleri açıklayacak17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:55
  • Diyarbakır anneleri 17 gün aradan sonra yeniden evlat nöbetinde17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:54
  • 313 milyon TL’lik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:52
  • Dini nikahlı eşini 7 yerinden bıçakladı; 'Eşim ölmemiş, pişman değilim' dedi17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:52
  • Aksaray'da 15 yaşındaki kızı kaçırma kavgası: 4 yaralı 17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:51
  • İkizdere’de eylem ve basın açıklaması yasağı17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:50
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa Fransuva ile telefonda görüştü17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:46
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Ersoy'dan Rusya'ya ziyaret17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti