  • BIST 1.192
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

İsrail son iki günde 29 kez Lübnan hava sahasını ihlal etti

Lübnan, ülkenin son iki günde 29 kez İsrail tarafından hava sahası ihlaline maruz kaldığını duyurdu.
İsrail son iki günde 29 kez Lübnan hava sahasını ihlal etti

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Cuma günü düşman İsrail'e ait keşif uçakları ile 20 kez, cumartesi günü ise 9 kez hava sahası ihlali yapıldı" ifadesi yer aldı.

Hava sahası ihlallerinin tümünün dairesel uçuşla gerçekleştiği belirtilen açıklamada, söz konusu ihlallerin Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) ile koordineli takip edildiği kaydedildi.

"Düşman kuvvetleri keşif ve gözetleme amaçlı İHA kaldırdı"
Öte yandan Lübnan resmi ajansı da haberinde, "düşman kuvvetlerinin keşif ve gözetleme amaçlı insansız hava araçları (İHA) kaldırdığını, ülkenin güneyindeki Hula beldesi üzerinde uçurduğunu" duyurdu.

Konuya ilişkin İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Son aylarda her iki taraf kara, hava ve deniz sahaları üzerinde ihlaller yapıldığına dair birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarıyer'de eşini ısıran köpeği silahla ateş ederek öldürdü25 Temmuz 2020 Cumartesi 21:25
  • Küçükçekmece Cennet'te metrobüste yangın25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:24
  • Kuyumcudaki 50 bin dolarlık hırsızlık güvenlik kamerasında25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:24
  • Düğün konvoyunda havaya ateş etti, uyuşturucuyla yakalandı25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:23
  • Tarım aracını ödünç vermeyen amcasını öldürdü25 Temmuz 2020 Cumartesi 19:22
  • Zeynep'in katili, psikolojik sorunlarını ön plana çıkardı25 Temmuz 2020 Cumartesi 19:20
  • Adana'da, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı25 Temmuz 2020 Cumartesi 19:19
  • Şehit Uzman Çavuş Konukcu, son yolculuğuna uğurlandı25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:59
  • Bodrum'da kurban pazarında ip ve değnekli pazarlık25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:59
  • Hacı adayları kutsal topraklara ulaştı25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti