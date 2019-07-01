İsrail, Suudi Arabistan'a üs kuracak

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman yönetimi, Suudi Arabistan'da askeri hava üssü kurması için İsrail'e izin verdiği öğrenildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Suudi Arabistan yönetiminin başına geçmesinden sonra, işgal devleti İsrail ile ilişkiler hızla gelişiyor.

Üst düzey Arap kaynaklar, işgal devleti İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki iki ilişkilerin gelişimini ve derinliğini doğrulayan yeni bir adımdan bahsetti..

Al-Khaleej Online haber sitesi, Arap kaynaklardan edindiği bilgilere göre; Riyad ile Tel Aviv arasında sürdürülen gizli temaslar ve istişare toplantıları sonucu İsrail'in, S.Arabistan'da askeri hava üssü kurulması için mutabakata varıldığı, bu mutabakatın Suudi Arabistan'a destek veren Arap ükeleri ile İsrail arasında yeni ufuklar açacağı ileri sürüldü.

TABUK HAVALİMANI YAKINLARINDA

Arap kaynakları, askeri üs kurulması için İsrail'e tahsis edilen yerin Prens Sultan bin Abdül Aziz Bölgesel Havalimanı'nın yakınında, Tabuk şehrine yaklaşık iki kilometre mesafede olduğunu doğruladı. Tabuk havaalanı, Riyad'ın 1100 km kuzeydoğusunda ve İsrail'in Kızıldeniz'deki Eilat bölgesine yaklaşık 200 km uzaklıkta.

Askeri kaynaklar, İran tehdidinin Riyad ve Tel Aviv yönetimlerinini askeri alandada yaklaştırdığını öne sürdüler.

Öte yandan kaynaklar, tepkilerden çekinen Suudi Arabistan yönetiminin, topraklarında işgal devleti İsrail'e üs kurma anlaşmasını açıklamayacağını, kurulacak askeri hava üssünün ABD ile varılan bir anlaşmanın parçası olarak yansıtacağını öne sürüyor.

Askeri ilişkiler uzmanı Yusuf el Sharqawi ise, Al-Khaleej Online'a yaptığı özel açıklamada, Suudi Arabistan'ın İran tehdidine karşı topraklarında İsrail'in üs kurma teklifini kabul ettiğini belirtti.

Tüm kapıların İsrail'e açıldığını dikkati çeken Yusuf el Sharqawi, İşgal devleti İsrail İle Suudi Arabistan arasındaki askeri ilişkilerin son zamanlarda büyük ivme kazandığını söyledi. Suudi yönetiminin, Tel Aviv'den Demir Kubbe Askeri Savunma Sistemi almasının iki ülke arasındaki ilişkinin boyutunu gösterdiğini belirtti.

Yusuf el Sharqawi, Suudi Arabistan'ın İsrail'den 250 milyon dolar değerinde yüksek kaliteli casus makinesi satın adığını da dikkat çekti.