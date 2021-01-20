İsrail topçusu Gazze'de bir evi vurdu

İsrail ordusundan topçu birliği, Gazze'nin orta kesimlerinde bir evi vurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'den yapılan top atışları sonucu bir top mermisi, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki eve isabet etti.

Saldırı sonucu evde ağır hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, topçu birlikleri Gazze'de çeşitli bölgeleri bombaladı. Haberde, Gazze'den İsrail'in güneyindeki bir yerleşim birimine isabet eden roketin fırlatıldığı öne sürüldü.

İsrail ordusu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den fırlatılan roketin boş bir araziye düştüğünü duyurdu.