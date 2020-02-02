İsrail yine Gazze'yi bombaladı

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Beyt Lahiye beldesindeki bazı noktaları vurdu. İsrail ordusu, vurulan noktaların askeri operasyon odası olarak kullanılan Hamas'ın askeri kanadına ait yapılar olduğunu duyurdu.