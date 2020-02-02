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İsrail yine Gazze'yi bombaladı

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Beyt Lahiye beldesindeki bazı noktaları vurdu. İsrail ordusu, vurulan noktaların askeri operasyon odası olarak kullanılan Hamas'ın askeri kanadına ait yapılar olduğunu duyurdu.
İsrail yine Gazze'yi bombaladı

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgeleri bombaladı. 

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye beldesindeki bazı noktaları vurdu. 

Hava saldırısına ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.  

İSRAİL ORDUSU'NDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Hamas Hareketi'ne bağlı hedeflerin vurulduğu, hava saldırısının cumartesi günü Gazze tarafından İsrail tarafına fırlatılan roketler sebebiyle düzenlendiği kaydedildi. 

Ayrıca açıklamada, vurulan noktaların askeri operasyon odası olarak kullanılan Hamas'ın askeri kanadına ait yapılar olduğu belirtildi.

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