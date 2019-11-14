İsrail yine katliam yaptı: 32 kişi şehit oldu

İsrail'in İslami Cihad Hareketi liderine düzenlediği suikast ile başlayan saldırılarda Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli sayısı 32'ye çıktı.

Ajanslardan gelen son dakika haberlerine göre, İsrail'in İslami Cihad Hareketi liderine düzenlediği suikat sonrası Gazze'de gerginlik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin komutanlarından Beha Ebu'l Ata, Gazze'deki bir eve düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Daha sonra İsrail'den yapılan açıklama ile İslami Cihad Hareketi üyelerine hava saldırısı başlatıldığı duyuruldu.

FİLİSTİN DİRENİŞ ÖRGÜTÜ ROKETLERLE KARŞILIK VERDİ

İsrail ordusu hava saldırılarıyla Gazze’deki İslami Cihad Hareketi'ne ait hedefleri vururken, Filistinli direniş örgütü ise bu saldırılara roket atışlarıyla karşılık verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde gece geç saatlerde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, saldırılarda 12 kişinin yaralandığı kaydedildi.

GAZZE'DE 32 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ölenlerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, önceki günden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 32, yaralıların ise 100'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail ordusu önceki gün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.

Bu saldırının ardından bölgedeki gerginlik artmıştı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail yönetimi devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'DE BİLE TEPKİ GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar, başkent Tel Aviv’de protesto edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’un Tel Aviv’deki genel merkezi yakınında toplanan barış yanlısı İsrailli göstericiler, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.

ATEŞKES SAĞLANDI

İslami Cihad sözcüsü Musab el-Bureym, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ile Mısır ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını ve bunun yerel saatle 05.00'te yürürlüğe girdiğini söyledi.