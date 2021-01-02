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İsrail'de 1 milyon kişiye aşı yapıldı

İsrail Sağlık Bakanlığı, iki hafta içinde 1 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldığını duyurdu.
İsrail'de 1 milyon kişiye aşı yapıldı

İsrail Sağlık Bakanlığı, iki hafta önce koronavirüse karşı başlatılan aşı kampanyası çerçevesinde 1 milyon kişiye aşı yapıldı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Sağlık Bakanı Juli Edelstein, ülkenin kuzeyinde Arap nüfusun yoğunlukta olduğu Umm el Fahm kasabasında aşı olan 1 milyonuncu kişiyi tebrik etti. Yaklaşık 9 milyon 300 bin nüfusu bulunan İsrail'de, böylece halkın yüzde 10'undan fazlasına aşı yapılmış oldu. Netanyahu Umm el Fahm'da yaptığı konuşmada, ülkedeki salgını durdurmak için hedefin 5 milyon 500 bin kişiye aşı yapmak olduğunu söyledi.

GEÇEN HAFTA BİR GÜN 153 BİN AŞI YAŞILDI

Öte yandan, İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, sadece Perşembe günü 153 bin 400 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Ülkede, 60 yaş üzerindekilerin yüzde 40'ından fazlası BioNTech-Pfizer ortaklığı ile üretilen aşının ilk dozunu almış oldu. Ülkede koronavirüs aşısının yapılmasına 19 Aralık'ta başlanmıştı.

AŞI FİYATLARI PAHALI BULUNDU

İsrail medyası, Tel Aviv yönetiminin, Pfizer/ BioNTech tarafından geliştirilen aşı için ABD ve Avrupa'ya kıyasla yüzde 40 daha fazla ücret ödendiğini yazdı. Habere göre, İsrail'in bir doz aşı için 23 dolar ödediği aktarıldı. Belçikalı politikacı Eva De Bleeker tarafından sosyal medyada yanlışlık yayınlanan fiyat listesine göre, aşının Avrupa'daki ücreti 12 euro olarak ifade edilmişti.

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