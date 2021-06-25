  • BIST 1.407
  • Altın 498,329
  • Dolar 8,6788
  • Euro 10,3672
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 25 °C
»

İsrail'de Delta etkisi: Maskeye dönülüyor

İsrail yönetimi, COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunu yeniden uygulama kararı aldı. Açık alanlarda yapılan geniş katılımlı organizasyonlarda da maske takılması tavsiyesinde bulunuldu.
İsrail'de Delta etkisi: Maskeye dönülüyor

İsrail Sağlık Bakanlığı, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun bugün öğleden sonra yeniden uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

MASKE ZORUNLULUĞU YENİDEN GELİYOR

7 yaşından küçük çocukların ise kapalı alanlarda maske takma zorunluluğundan muaf tutulduğunun altı çizildi.

Ayrıca, açık alanlarda yapılan geniş katılımlı organizasyonlarda da maske takılması tavsiyesinde bulunuldu.

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının İsrail'de hızlı yayılması nedeniyle günlük COVID-19 vakaları artmaya devam ediyor.

GÜNLÜK VAKALARDA YAŞANAN ARTIŞ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, dün ülkede 227 yeni vaka tespit edildi ve bu, 7 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana COVID-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 872'ye yükseldi

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi25 Haziran 2021 Cuma 12:30
  • AB Liderler Zirvesi'nde ekonomik konular görüşülecek25 Haziran 2021 Cuma 12:30
  • Karaaslan'dan esnaflara ziyaret25 Haziran 2021 Cuma 12:26
  • Bakanlık duyurdu: Sözleşmeli personellerin ataması gerçekleşti25 Haziran 2021 Cuma 12:25
  • Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi25 Haziran 2021 Cuma 12:24
  • Komandolar El-Bab'a uğurlandı25 Haziran 2021 Cuma 12:21
  • Sayıştay'da devir teslim töreni yapıldı25 Haziran 2021 Cuma 11:45
  • Kömür tozu ilçenin üzerine çöktü25 Haziran 2021 Cuma 11:42
  • Suriye cezaevlerindeki 10 yıllık esaretin izleri25 Haziran 2021 Cuma 11:38
  • 'Çılgın Proje' Kanal İstanbul'un temeli yarın atılıyor25 Haziran 2021 Cuma 11:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti