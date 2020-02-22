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İsrail’de ilk korona virüsü vakası

İsrail'de ilk korona virüsü vakası tespit edildi.
İsrail’de ilk korona virüsü vakası

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasının doğrulandığı bildirildi.

Virüsün Japonya’daki gemiden ülkeye gelen bir yolcuda tespit edildiği ifade edildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüs vakalarına müdahale tesisini gezdi

İSRAİL, GEMİDEKİ 11 VATANDAŞINI TAHLİYE ETMİŞTİ

Öte yandan İsrail gece saatlerinde, korona virüsü salgını nedeniyle Japonya’da karantina altında tutulan yolcu gemisindeki 11 vatandaşının tahliye edildiğini bildirmişti.

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