  • BIST 87.888
  • Altın 310,410
  • Dolar 6,4242
  • Euro 7,1690
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -4 °C
»

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 298'e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısının 298'e yükseldiğini duyurdu.
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 298'e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede 48 kişide daha Covid-19 tespit edildiği belirtildi. Ülkede teyit edilen vaka sayısında büyük bir sıçrama olduğu ifade edilen açıklamasında, toplam vaka sayısının 298'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu ana kadar 8 bin 571 kişiye Covid-19 testi yapıldığı bilgisine yer verildi. İsrail'de Covid-19'a yakalananlar arasında 19 sağlık görevlisi ile 5 asker de bulunuyor.

Tel Aviv, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Covid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

Covid-19 önlemleri kapsamında kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Ayrıca market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin de dünden itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karamollaoğlu'ndan vergi tavsiyesi17 Mart 2020 Salı 07:50
  • "Koronavirüs İngiltere’nin yüzde 80’ine bulaşacak"17 Mart 2020 Salı 07:49
  • İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 298'e yükseldi17 Mart 2020 Salı 07:37
  • Türk ilaç devi Çin'le anlaştı17 Mart 2020 Salı 07:36
  • New Jersey'de sokağa çıkma yasağı17 Mart 2020 Salı 07:35
  • Ankara'da Mart ayında kar yağışı17 Mart 2020 Salı 07:34
  • Türkiye'de koronavirs vaka sayısı 47'ye çıktı17 Mart 2020 Salı 07:33
  • "Hollandalıların büyük bir kısmı koronavirüse yakalanacak"17 Mart 2020 Salı 07:32
  • TBMM'de virüs şüphesiyle ilgili açıklama yapıldı17 Mart 2020 Salı 07:30
  • Erbaş: Cemaat ile namaza ara verildi16 Mart 2020 Pazartesi 15:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti