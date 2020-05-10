İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 247’ye yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 247'ye, vaka sayısı 16 bin 454’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan iki hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 247'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, 18 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 16 bin 454’e çıktığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 79’unun durumunun ağır olduğu, 11 bin 376 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

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