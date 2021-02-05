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İsrail'de krize yol açan Kovid-19 karantinasının uzatılması sorunu kabinenin 'oybirliği' ile çözüldü

İsrail'de 27 Aralık 2020'den bu yana devam eden ve bu sabah sona ermesi planlanan yeni tip koronavirüs karantinasının uzatılması konusunda yaşanan karmaşa kabinenin oy birliği ile karar almasıyla son buldu.
İsrail'de krize yol açan Kovid-19 karantinasının uzatılması sorunu kabinenin 'oybirliği' ile çözüldü


İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile koalisyon ortağı Benny Gantz arasındaki fikir ayrılıkları ülkedeki Kovid-19 karantinasına ilişkin kararlara da yansıdı.

Kabine, bu sabah sona erecek karantinanın uzatılmasını görüşmek için dün akşam toplandı.

Netanyahu ekibi karantinanın 2 gün daha uzatılmasını isterken, Gantz'ın liderliğindeki kabine üyeleri karantinadan çıkış planına ilişkin stratejinin belirlenmesini isteyerek uzatmaya karşı çıktı.

Gantz'ın ekibinin karşı çıkmasına rağmen kabine, oy çokluğu ile karantinanın pazar gece yarısına kadar uzatılmasını kabul etti.

Başsavcı kararı iptal etti
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Netanyahu ile Gantz arasındaki koalisyon anlaşmasında önemli kararların kabinenin oy birliğiyle alınması gerektiğine dair bir maddenin yer aldığını belirterek uzatma kararını iptal etti.

Bu gelişme üzerine kabine, sabah erken saatlerde yeniden görüşerek karantinanın pazar sabah 07:00'ye kadar uzatılmasını oy birliğiyle kabul etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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