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İsrail'de Netanyahu'nun istifasını istemek için düzenlenen gösteriler 8. ayına girdi

İsrail'de, hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Netanyahu'nun istifasını istemek için düzenlenen gösteriler 8. ayına girdi.
İsrail'de Netanyahu'nun istifasını istemek için düzenlenen gösteriler 8. ayına girdi

İsrailliler, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı yakınındaki gösteriye Kovid-19 karantinasına rağmen çok sayıda protestocu katıldı.

Netanyahu’yu kastederek “suç başbakanı” yazılı tişört ve maske takan göstericiler sık sık “Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı. "Herkes yasalar önünde eşittir" ve "Git" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

Gösterinin yapılacağı alana çıkan yolları trafiğe kapatan polis, çevrede de geniş güvenlik önlemleri aldı.

Batı Kudüs'ün yanı sıra Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde de benzer gösteriler düzenlendi.

Öte yandan İsrail polisi, gündüz saatlerinde Başbakanlık konutu önündeki gösteride 8 protestocuyu gözaltına aldı.

8 aydır devam ediyor
Kovid-19 salgınında üçüncü dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 28 haftadır devam ediyor.

Netanyahu yönetimi salgında günlük vakaların yeniden artışa geçmesi nedeniyle 27 Aralık'tan itibaren ülke genelinde en az 2 haftalık karantina kararı almıştı.

Protestocular, hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Netanyahu'nun istifasını istiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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