İsrail'deki kamuoyu yoklamaları Netanyahu liderliğinde koalisyon hükümeti kurulacağına işaret ediyor

İsrail'deki kamuoyu yoklamaları, 23 Mart'ta yapılacak erken seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin başını çektiği sağ blokun koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sandalyeye yakın olduğunu gösteriyor.

İsrail'deki kamuoyu yoklamaları, 23 Mart'ta yapılacak erken seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin başını çektiği sağ blokun koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sandalyeye yakın olduğunu gösteriyor.

Erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına giren İsrail'de 6,3 milyondan fazla seçmen, 2 yıl içinde dördüncü kez sandık başına gidecek.

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle siyasi geleceği açısından büyük önem taşıyan seçimleri kazanarak mahkeme karşısında elini güçlü tutmayı hedefliyor.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun yaptığı kamuoyu yoklamasına göre, seçim barajının yüzde 3,25 olduğu ülkede 13 partinin 120 sandalyeli meclise girmesi bekleniyor.

Netanyahu'nun partisi Likud'un meclise 30 milletvekili göndererek seçimi önde tamamlaması, İsrail Başbakanı'nın rakibi Yair Lapid liderliğindeki Yesh Atid (Gelecek var) Partisinin ise 18 milletvekiliyle ikinci parti olacağı tahmin ediliyor.

Kilit parti Yamina

Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Naftali Bennett'in liderliğindeki Yamina ve Likud'dan ayrılan Gideon Saar'ın kurduğu Yeni Umut Partisi'nin 10'ar milletvekili çıkarması öngörülüyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku ve Ultra-Ortodoks Yahudilerin partisi Şas'ın 8'er milletvekiliyle mecliste temsil edileceği belirtiliyor.

Ultra-Ortodokslar'ın diğer partisi Birleşik Tevrat'ın 7, Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi'nin ise 6 sandalyeye sahip olması bekleniyor.

İşçi Partisi'nin 6, Filistin karşıtlığı ile öne çıkan Dini Siyonizm'in 5, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz, Meretz ve Ortak Arap Listesi Bloku'dan ayrılan Mansur Abbas liderliğindeki Ra'am'ın 4'er milletvekili çıkaracağı tahmin ediliyor.

Gerekli rakamın 1 sandalye uzağında

Salı yapılacak seçimler Kanal 13'ün kamuoyu yoklamasında olduğu gibi sonuçlanırsa Netanyahu'nun başbakanlığına destek vermesi beklenen Likud, Yamina, Şas, Birleşik Tevrat ve Dini Siyonizm'in oluşturduğu sağ partiler toplam 60 milletvekili çıkaracak.

Bu da Netanyahu liderliğindeki sağ blokun koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısının 1 sandalye uzağında olduğu anlamına geliyor.

Sağ blokta yer alan Şas, Birleşik Tevrat ve Dini Siyonizm, Netanyahu liderliğindeki koalisyona destek vermesine kesin gözüyle bakılırken, kilit parti konumundaki Yamina'nın koalisyona katılmak için bazı önemli bakanlıkları talep etmesi bekleniyor.

Yamina'nın koalisyon görüşmelerinde Netanyahu'dan Savunma, Dışişleri ve Sağlık Bakanlıkları koltuğunu isteyebileceği yorumları yapılıyor.

Netanyahu'suz koalisyon hükümeti çok zor görünüyor

Netanyahu'ya muhalif isimlerin koalisyon hükümeti kurmasının ise neredeyse imkansız olduğu dile getiriliyor.

Zira muhalif isimlerin kuracağı koalisyon hükümetinde kimin başbakan olacağı ve Ortak Arap Listesi Bloku gibi çözülmesi zor gözüken ikilemler bulunuyor.

Gideon Saar ve Naftali Bennett'in partisi ikinci olsa da Yair Lapid'in başbakanlığına sıcak bakmadığı biliniyor.

Saar ve Bennett, Lapid'in başbakanlığını kabul etse bile bu koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için Ortak Arap Listesi Bloku'nun desteği gerekiyor.

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Saar ve Bennett'in Ortak Arap Listesi Bloku'nun destekleyeceği bir koalisyonda yer almayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni bir koalisyon krizi yaşanabilir mi?

Kamuoyu yoklamalarında Netanyahu liderliğindeki sağ blokun koalisyon hükümetini kurmak için bir sandalyeye ihtiyaç duyduğuna işaret etmesi, ülkenin son 2 yılına damga vuran siyasi krizin tekrar edip etmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Yerel basında İsrail'de 2019'da başlayan ve 3 seçimin ardından ancak çözülebilen koalisyon krizinin 23 Mart'taki seçimin ardından da baş gösterebileceği yorumları dikkati çekiyor.

Kamuoyu yoklamalarıyla seçim sonuçları benzerlik gösterirse Netanyahu koalisyon hükümetini kurabilmek için Yamina'nın lideri Bennett'i ikna etmesi ve diğer partilerden de en az bir milletvekilini kendi safına katması gerekiyor.

Netanyahu geçen hafta yaptığı açıklamada, Saar'ın partisinden milletvekilleriyle saf değiştirmeleri için görüştüklerini itiraf etmişti.

Bu iki seçenekten herhangi biri gerçekleşmez ise İsrail'de yeni bir koalisyon krizi yaşanabilir.