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İsrail’den Doğu Kudüs’te dev yıkım projesi

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, "Silikon Vadisi" inşa etmek amacıyla işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Vadi el-Cevz bölgesinde Filistinlilere ait tüm iş yerlerini yıkma projesini onayladığını duyurdu.
İsrail’den Doğu Kudüs’te dev yıkım projesi

Kudüs Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetindeki Yerel İnşa ve Planlama Komitesinin Kudüs Belediyesi tarafından Vadi el-Cevz bölgesiyle ilgili hazırladığı "Silikon Vadisi" adlı projeyi geçen hafta onayladığı belirtildi.

Açıklamada, belediyenin bu projeyle Doğu Kudüs’ü kalkındırmayı hedeflediği ileri sürülerek, bölgede bulunan tüm iş yerlerinin Doğu Kudüs’ün İseviyye ve Umm Tuba mahallelerine nakledileceği ifade edildi.

Projenin 3 ay içerisinde uygulamaya konulacağı ve iki yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğine vurgu yapılan açıklamada, bölgede yüksek teknolojiyle donatılmış iş merkezleri ile otellerin inşa edileceği kaydedildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün adeta atan kalbi konumunda olan Vadi el-Cevz bölgesi, içinde Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu Eski Şehir bölge surlarına da yakınlığıyla önem arz ediyor.

İsrail’in Silikon Vadisi projesine karşı çıkan Filistinlilere göre, Tel Aviv yönetimi Doğu Kudüs’teki Yahudi varlığını güçlendirmeyi ve kentin Arap-İslam kimliğini silmeyi hedefliyor.

Daha önce AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kudüs'teki Arap Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Kemal Ubeydat, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi’nin Vadi el-Cevz’de bulunan yaklaşık 200 iş yerinin yıl sonuna dek yıkılması yönünde tebligat verdiğini söylemişti.

Ubeydat, yıkılmak istenen iş yerlerinin oto tamirhaneleri, ticarethaneler ve lokantalar olduğunu belirtmiş, “Bu kararın hedefi, Kudüs kentinin kimliği ve karakterini değiştirerek Yahudileştirme çabaları çerçevesinde işgal altındaki kentte Filistinlilere ait olan tek sanayi bölgesini ele geçirmektir." demişti.

Konuya ilişkin Hamas Hareketi adına konuşan Abdullatif el-Kanu da Kudüs kentinin boşaltılması çerçevesinde alınmış olan kararın "siyonist küstahlık" olduğunu kaydetmişti.

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