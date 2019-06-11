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İsrail'den Filistin güvenlik merkezine saldırı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki bir güvenlik merkezine ateş açtı. Saldırıda bir Filistinli güvenlik görevlisi yaralandı.
İsrail'den Filistin güvenlik merkezine saldırı

Nablus Valisi İbrahim Ramadan, Batı Şeria'da bir güvenlik merkezine düzenlenen İsrail saldırısında bir Filistinli güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.

İsrail askerlerinden bir grubun bu gece Nablus'a baskın düzenlediğini dile getiren Ramadan, Önleyici Güvenlik Merkezi'ni ablukaya alan İsrail askerlerinin merkezi hedef alarak üç taraftan ateş açmaya başladıklarını vurguladı.

BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Ramadan, saldırının gerekçesiz olarak Filistinli güvenlik görevlilerini hedef aldığını, olayda bir güvenlik görevlisinin elinden yaralandığını belirtti.

Olayı tehlikeli bir gelişme olarak niteleyen Ramadan, saldırı sonrasında İsrail askerlerinin geri çekildiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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