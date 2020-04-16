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İsrail'den Filistinlilere Kovid-19 zulmü

Kudüslülerin Hakları Ulusal Koalisyonu Müdürü Zekeriyya Avde, İsrail'in Kudüs'te yaşayan Filistinlilere Kovid-19 testi yapmadığını söyledi.
İsrail'den Filistinlilere Kovid-19 zulmü

İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te yaşayan Filistinlilere koronavirüs (Kovid-19) testi yapmadığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Kudüs Üniversitesine bağlı bir merkezin çağrısıyla düzenlenen sanal bir sempozyumda bir konuşma yapan Kudüslülerin Hakları Ulusal Koalisyonu Müdürü Zekeriyya Avde, İsrail'in Kudüs'te ikamet eden Filistinlilere Kovid-19 testi yapmadığını söyledi. 

"BU DURUM DA TEHCİRE ZORLAYAN BİR UYGULAMA"

Avde, "İsrail'in Kovid-19 test merkezlerini açma konusunda geç davranması, Filistinlileri tehcire zorlayan uygulamalar kanalıyla Kudüs'ün Yahudileştirilmesi çalışmasının bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.  

İsrail'deki Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi (Adalah) Arazi ve Planlama Departmanı Müdürü Suhad Bişara ise uluslararası hukuka göre, İsrail'in işgal altındaki vatandaşlara hizmet sunması gerektiğini ancak bu konuda tedbirlerin geç alındığını, Doğu Kudüs'te ise testlerin yapılması konusunda sorun yaşandığını aktardı.

DOĞU KUDÜS'TE TAM VAKA SAYISI BİLE BİLİNMİYOR

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) salı günü yayımladığı rapora göre, Doğu Kudüs'te salgına yakalanan hasta sayısı tam olarak bilinmiyor. Kudüs'teki Filistinli gazeteciler ise kentte çok sayıda vaka olduğunu söylüyor.

İsrail Sağlık Bakanlı'ğının verilerine göre, ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 500'ü geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e ulaştı.

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