İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Gazze'nin Refah kentindeki bir tarım arazisine hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Hamas hareketine ait bir tüneli vurduğu ifade edildi.