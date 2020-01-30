  • BIST 118.437
  • Altın 303,985
  • Dolar 5,9768
  • Euro 6,5801
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 2 °C
»

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bir nokta ile bir tarım arazine saldırı düzenledi.
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları güneydeki Han Yunus kentinde İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bir nokta ile Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bir tarım arazisini hedef aldı.

Han Yunus'taki saldırı nedeniyle civardaki tesislerde maddi hasar meydana gelirken, Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu saldırı, İsrail ordusunun, dün akşam Gazze'den İsrail'e roket atıldığını açıklamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekrem İmamoğlu: Üç gün boyunca kayak yaptım30 Ocak 2020 Perşembe 09:43
  • ABD Vuhan'daki personel ve vatandaşlarını tahliye etti30 Ocak 2020 Perşembe 09:37
  • Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın sözde barış planına BMGK'de karşı çıkacak30 Ocak 2020 Perşembe 09:34
  • Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı30 Ocak 2020 Perşembe 09:34
  • Türkiye ve dünya gündemi 30 Ocak 202030 Ocak 2020 Perşembe 09:31
  • Çin’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı 170’e yükseldi30 Ocak 2020 Perşembe 09:26
  • TBMM'den ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına kınama30 Ocak 2020 Perşembe 09:25
  • Akdeniz sallanıyor: Türkiye açıklarında peş peşe şiddetli depremler30 Ocak 2020 Perşembe 09:24
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı30 Ocak 2020 Perşembe 09:23
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 30 Ocak 2020 - ASKİ30 Ocak 2020 Perşembe 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti