İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail uçaklarının, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra basına yaptığı açıklamada, İsrail uçaklarının Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kudra, yaralıların Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ordusu Gazze'de İslami Cihad'a bağlı hedeflere saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.

İsrail'den İslami Cihad'ın Suriye'deki hedeflerine saldırı

Adraee, İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki "Adliye" bölgesinde İslami Cihad Hareketi'ne ait hedeflere de bir dizi saldırı düzenlediğini belirtti.

Şam yakınlarındaki Adliye bölgesinin İslami Cihad'ın "kalesi" olduğunu ifade eden Adraee, İslami Cihad'ın bölgede savaş araçlarına ilişkin araştırma ve geliştirme süreci yürüttüğünü kaydetti.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail saldırılarında 24 yaşındaki Selim Ahmed Selim ile 23 yaşındaki Ziyad Ahmed Mansur'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in Şam yakınlarındaki Adliye bölgesine saldırı düzenlemesi, düşman güçlerinin, Kudüs Seriyyeleri mensuplarıyla Filistin toprakları içinde mücadele etme gücü olmadığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail'e ait savaş uçaklarının başkent Şam çevresindeki bazı noktaları hedef aldığı, Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve saldırıya karşılık verildiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden de füze saldırısı gerçekleştirildiğine işaret edilerek, söz konusu saldırıların püskürtüldüğü bilgisine yer verildi.

Kudüs Seriyyeleri İsrail'e atılan roketlerin sorumluluğunu üstlenmişti

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 21 roket atıldığı, bunlardan 13'ünün hava savunma sistemiyle düşürüldüğü belirtilmişti.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e atılan roketlerin sorumluluğunu üstlenmişti.

Açıklamada, roketlerin, İsrail askerlerinin, Gazze'nin güney sınırındaki çitlerin yakınında 1 Kudüs Seriyyeleri mensubunu öldürmesi, 3'ünü de yaralamasının akabinde atıldığı kaydedilmişti.