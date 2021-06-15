İsrail'den maske kararı: Tamamen çıkardılar

Aşılama çalışmalarında halkının yarısından çoğunu aşılayan İsrail, maske yasağını açık ve kapalı alanlarda tamamen kaldırdı. İsrail böylece kapalı alanda da maske yasağını kaldıran ilk ülke oldu.

Koronavrüsle mücadele çalışmalarını devam ettiren İsrail, normalleşme adına önemli bir adım attı. Aşılama çalışmalarında önemli bir mesafe kateden ve sürü bağışıklığı için gün sayan Tel Aviv yönetimi, açık ve kapalı alanlarda maske kullanım zorunluluğunu tamamen kaldırdı.

KAPALI ALANLARDA DA SERBEST

Geçtiğimiz günlerde açık alanlarda halka maske kullanımını zorunlu tutmama kararı alan İsrail yönetimi, aynı kararı kapalı alanlar için de uygulamaya başladı. Buna göre kapalı alanlarda halk artık maske kullanmak zorunda kalmayacak, kullanım serbest hale getirilecek.

Daha önce açık alanlarda serbestlik getiren İsrail, kapalı alanda maske kullanım zorunluluğunu ortadan kaldıran ilk ülke oldu.