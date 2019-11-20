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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail Ordusu, Suriye ordusu ve Şam'da konuşlu İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü hedeflerine hava saldırısı düzenlendi.
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail ordusu, Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, Suriye’deki İsrail güçleri tarafından Salı gecesi İsrail’e düzenlenen roket saldırıları sonrası İran’da Kudüs Gücü ve Suriye’de Suriye Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İran ve Suriyeli teröristleri hedef alan saldırılarımızda, bunun yapılmaması için verilen uyarıya rağmen, Suriye hava kuvvetleri tarafından bir füze fırlatıldı. Suriye bölgesinde gerçekleşen olaylardan Suriye yönetimini sorumlu tutuyor ve İsrail’e yönelik saldırı düzenlememeleri konusunda onları bir kez daha uyarıyoruz. Suriye’deki İran birliği dağılana kadar sıkı bir şekilde operasyonlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Kudüs Gücü ve Suriye Silahlı Kuvvetleri’ne ait ‘düzinelerce askeri birliği’ hedef aldığını doğruladı. Söz konusu paylaşımında Netanyahu, şunları yazdı:

“Bize zarar verenlerin aynı şekilde zarar göreceğini daha önce açıkça söylemiştim. Dün gece İsrail’e yönelik roket saldırısından sonra bu gece İran Suriye’deki Kudüs Gücü ve Suriye ordusuna da bu şekilde yanıt verdik. İsrail’in güvenliğini sağlamayı sürdüreceğiz.”

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