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İsrail'e tüm uluslararası uçuşlar durduruldu

İsrail'deki birçok noktaya Gazze'den yapılan roket atışları nedeniyle, İsrail'e uluslararası uçuşların askıya alındığı bildirildi.
İsrail'e tüm uluslararası uçuşlar durduruldu

İsrail merkezli "Calcalist" adlı gazetede yer alan haberde, uluslararası hava yolu şirketlerinin İsrail'e uçuşlarını askıya aldığı ve İsrail hava yolunun yalnızca iç uçuşlar için kullanımda olduğu belirtildi.

Haberde, İsrail'in Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na alternatif olarak kullandığı Ramon Havalimanı'nın uluslararası uçuşlar için açık olduğu, şirketlerin ise 18 Mayıs Salı gününe kadar uçuş yapmak istemediği kaydedildi.

İsrail Havalimanları Kurumundan yapılan açıklamada İsrail'in Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan dün yapılması planlanan 40 uçak seferinin iptal edildiği belirtilmişti.

Royal Caribbean İsrail'e deniz seferlerini durdurdu
Royal Caribbean uluslararası deniz yolcu taşımacılığı yapan şirket, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden İsrail'e yönelik seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, güvenlik nedeniyle İsrail'in Hayfa Limanı'ndan seferlerin haziran ayında başlamasının planlandığı duyuruldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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