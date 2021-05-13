İsrail'i bu gençler yakacak!

İsrail'de 20’den fazla şehirde Filistinliler sokaklara döküldü. Netanyahu da apar topar büyük olayların çıktığı Akka’ya gitti.

Filistin ve İsrail’de önceki ve dün gece tam bir direniş gecesi yaşandı. İsrail’in alçakça tacizlerine direniş Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’nin dışına da yayıldı. İsrail’in işgal sınırların da bulunan Tel Aviv, Lod, Akka, Hayfa, Um al-Fahm, Kalansuva, Rahad, Tiberya, Tira, Sakhnin, Majd al-Krum, Jadeidi-Makr, Nasıra, Kafr Kanna, Nahf, Daburiyya, Şefa Amr, Arraba, Tamra, Shefa-Amr ve Ramla şehirleri protesto ve çatışmalara sahne oldu. Bu şehirlerde yaşayan Filistinliler, İsrail’e karşı bugüne kadar eşi görülmemiş bir direniş ateşi yaktı. Ayrıca, Kafar Madna gibi büyük kasabalarda dahi eylemler düzenlendi.

DIŞARI ÇIKMAYIN

İsrail’in güneyindeki sahil şehri Aşkelon’da, işgalcilerin askeri hedeflerine düzenlenen roketli saldırılara Filistinlilerin ayaklanması eklenince panik yaşandı. Filistinliler, İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerle çatıştı. Şehrin dört bir yanından siren sesleri yükseldi. Bir yakıt deposunda çıkan yangının ardından Çevre ve Sağlık Bakanlığı, toksik maddeler nedeniyle güney sakinlerinden evde kalmaları çağrısı yaptı.

NETANHAYU AKKA’YA KOŞTU

Akka Filistinlilerin sokaklara döküldüğü büyük şehirler arasındaydı. Filistinlilerin sokağa dökülmesinin ardından işgalci İsrail vatandaşları bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu çatışmaların ardından ilk olarak Akka’yı ziyaret etti. Belediye başkanı ve polis liderliği ile değerlendirmeler yaptı. Bölgeye takviye polis gücü göndermeye karar verildi. Şehirde Araplara yönelik saldırganlığı tırmandırmak amacıyla bir grup ırkçı faşist camileri yakma, sokaklara çıkıp Arapları bıçaklama ve “dini savaş” ilan etme çağrısı yaptı.

GENÇLER SİLAHLARA EL KOYDU

Büyük olayların yaşandığı yerlerden birisi de Tel Aviv’in güneydoğusundaki Lod kenti oldu. Filistinli gencin cenazesi sırasında İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı. Olayların büyümesinin ardından şehir savaş alanına döndü. Filistinli gençler karakolları basıp İsrail güvenlik güçlerinin silahlarına el koydu ve yer yer çatışmalar yaşandı. Kentte önce OHAL ilan edildi, ardından yerel saatle 20.00 ilâ 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Sokağa çıkma yasağına rağmen kentte çatışmalar uzun süre devam etti. Lod Belediye Başkanı Yair Revivo, “Tüm İsrailliler bilmeli, kontrol kaybedildi. Sokaklarda yüzlerce eşkıya Arap dolaşıyor. Burada iç savaş patlak verdi” ifadelerini kullandı.

1966’DAN BERİ İLK OHAL

Çatışmalar nedeniyle İsrail, 1966’dan beri ilk kez OHAL ilan etmek zorunda kaldı. İsrail’in Times Of Israel gazetesindeki haberde ise olağanüstü hal kararının İsrail vatandaşı Filistinliler için kullanılması durumuyla 1966’dan beri ilk kez karşılaşıldığı belirtildi.

KARAKOL ATEŞE VERİLDİ

İsrail’in batısında bulunan ve Museviliğin dört kutsal şehrinden biri olarak kabul edilen Tiberya’da da Filistinliler ayaktaydı. Filistinli gençleri ateşe verdiği İsrail polis karakolu kullanılamaz hale geldi. İsrail’in Kuzey Bölgesi’ndeki Sakhnin şehri binlerce Filistinlinin katıldığı protesto yürüyüşleri gerçekleşti. Arap nüfusunun çok yüksek olduğu şehirde aktivistler basın açıklaması yaptı. Diğer taraftan dün İsrail’de Arapların sahip olduğu dükkanların saldırıya uğradığı ve yağmalandığı öğrenildi.

Kassam’dan roket yağmuru

Filistinli direniş grupları önceki geceden beri İsrail’i yoğun roket atışları ile vurdu. Son 2 günde Tel Aviv başta olmak üzere diğer şehirlerdeki askeri ve stratejik hedeflere toplamda bin 180 roket atıldı. Hamas, önceki akşam 5 dakika içerisinde Tel Aviv’e 130 roket atıldığını bildirdi. Atılan roketler Askalan (Aşkelon) kentinde bir enerji tesisine isabet ederken, Nevatim Hava Üssü’nde de 1 İsrailli asker öldü, 2’si yaralandı. Dün ise İsrail, abluka altındaki Gazze’nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı Eş-Şuruk adlı binayı roketlerle yerle bir etti. Bu saldırıya karşılık olarak Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, İsrail’in Askalan, Netivot ve Sderot kentlerine 130 roket atışı gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail’e etkisi büyük olacak

Filistinli siyasi analist ve yazar İbrahim Madhun, İsrail’in işgal ettiği topraklarda yaşayan Filistinlilerin daha önce protestolar düzenlediğini ancak bu büyüklüktü bir direnişin ilk olduğunu söyledi. Madhun şunları kaydetti: İşgal edilmiş topraklarda toplamda 2 milyona yakın Filistinli yaşıyor. İsrail onlara kimlik verse de her zaman işgalcilerin varlığını kabul etmediler. Onlara bağlılık göstermediler. Gazze ve Batı Şeria’yı desteklerini sürdürdüler. Açıkçası ırkçı saldırılar, ayrımcılık ve aşağılamalardan bıkan bir nesil var. Son aylarda gençler patlamaya hazır bir bomba gibiydi. Meydanlardaki öfke her şeyi ortaya koyuyor. Bence bu eylemler önümüzdeki günlerde artacak ve etkisi daha büyük olacaktır.”

Askerler birbirine girdi

Tel Aviv’in kuzeydoğusunda yer alan Kalansuva, şehrinde de gerginlik hat safhadaydı. Şehrin girişinde protesto amaçlı lastikler yakılınca, İsrail polisi söz konusu mekânı abluka altına aldı. Filistinli gençleri ile İsrail polisi arasında çatışmalar sabaha kadar devam etti. Güneydeki Rahad şehrinde ise polisler kendilerine taşla direnen göstericilere göz yaşartıcı ve ses bombası attı. Polis karakolunun önünde protesto düzenleyen gençlerden 10’u tutuklandı. Hayfa da ilginç görüntülerin geldiği şehirlerden birisiydi. Şehirde Filistinli gençlere müdahale eden Arap asıllı askerler ile ve Yahudi askerler arasında şiddetli kavgalar yaşandı. Askerlerin yumruk yumruğa kavgaları gazeteciler tarafından görüntülendi. İsrail genelindeki tüm şehirlerde gösterilere katıldığı gerekçesiyle toplam 270 Filistinli genç tutuklandı.