  • BIST 1.441
  • Altın 501,444
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yıkılan evlerin enkazından 5 çocuk sağ çıkarıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yıkılan evlerin enkazı altından 5 çocuk kurtarıldı.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yıkılan evlerin enkazından 5 çocuk sağ çıkarıldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin batısındaki Er-Rimal semtine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda apartman dairesi yıkıldı.

İsrail güçlerinin saldırı öncesinde herhangi bir uyarı yapmadığı kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin enkaz altından 5 çocuğu kurtarmayı başardığı ifade edildi.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye de AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye getirilen yaralı Filistinli sayısının 22'ye çıktığını söyledi.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan diğer Filistinlileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Ebu Silmiyye, sivillere ait evlerin vurulması nedeniyle ailelerin enkaz altında kaldığını ve bu nedenle ölü ile yaralı sayısının artabileceğini belirtti.

Ebu Silmiyye, enkaz altında kalan bazı kişilerin akrabalarıyla iletişim kurmayı başardığını ve yardım istediğini söyledi.

Şifa Hastanesi Müdürü daha önceki açıklamasında, saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye getirildiğini ifade etmişti.

Kassam Tugayları İsrail'in saldırılarına karşılık Beersheba kentine roket attı
Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarına karşılık Beersheba kentine roket attığını duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberinde de Gazze'den İsrail'in güneyindeki Beersheba kentine 12 roket atıldığı belirtildi.

Roketlerin 7'sinin boş alana düştüğü, 5'inin ise İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarıldı.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtilen haberde, bölgede can kaybı veya hasar olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi16 Mayıs 2021 Pazar 09:24
  • Hamas lideri Heniyye: Mescid-i Aksa'ya el sürmemesi konusunda düşmanı defalarca uyardık16 Mayıs 2021 Pazar 09:23
  • Ülkenin kuzeybatısı için sağanak uyarısı16 Mayıs 2021 Pazar 09:17
  • Türkiye ve dünya gündemi16 Mayıs 2021 Pazar 09:16
  • İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın şehadet haberi Isparta'daki ailesine verildi15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:41
  • Metina'da 2 terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:40
  • Başkentte traktörün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:39
  • Ankara Kalesi, Filistin'e destek için ışıklandırıldı15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:39
  • Sarıyer'de park halindeki otobüste yangın15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:38
  • Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti