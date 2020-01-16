İsrail’in ilk doğal gaz müşterisi Mısır oldu

Mısır, İsrail ile doğal gaz anlaşması imzaladı. 10 yıl boyunca geçerli olacak anlaşmaya göre İsrail, Mısır'a 15 milyar dolar değerindeki 64 milyar metreküp gazı ihraç edecek.