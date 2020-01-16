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İsrail’in ilk doğal gaz müşterisi Mısır oldu

Mısır, İsrail ile doğal gaz anlaşması imzaladı. 10 yıl boyunca geçerli olacak anlaşmaya göre İsrail, Mısır'a 15 milyar dolar değerindeki 64 milyar metreküp gazı ihraç edecek.
İsrail’in ilk doğal gaz müşterisi Mısır oldu

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İsrail’den Mısır’a doğal gaz ihracatının başlatıldığını açıkladı. "Bu tarihi bir an" ifadelerini kullanan Steinitz, "Bu adım İsrail’i enerji alanında bölgesel bir güç haline getirecek" dedi.

ANLAŞMANIN SÜRESİ 10 YIL

Öte yandan İsrail’den Mısır’a 2018 yılında doğal gaz ihracatı konusunda İsrail’in Delek Şirketi ile Mısır’ın Dolphinus Şirketi arasında anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre İsrail, Mısır’a 10 yıl boyunca 15 milyar dolar değerindeki 64 milyar metreküp gazı ihraç edecek. İsrail, Mısır’ın ardından Ürdün’e de doğal gaz ihracatına başlaması planlıyor.

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