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İsrail'in Suriye'nin doğusuna saldırılarında rejim ordusu ve İran destekli gruplardan 60 kişi öldü

İsrail'in, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline gece geç saatlerde düzenlediği hava saldırılarında Beşşar Esed rejimi ordusu ile İran Devrim Muhafızları Ordusunun emrindeki yabancı terörist gruplardan 60 kişi öldü.
İsrail'in Suriye'nin doğusuna saldırılarında rejim ordusu ve İran destekli gruplardan 60 kişi öldü

İsrail savaş uçaklarının, gece geç saatlerde, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kent merkezi ve kırsalına yönelik hava saldırılarında Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli yabancı terörist gruplara ait bazı askeri noktaları ve silah depolarını bombaladığı ortaya çıktı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, kent merkezindeki "Baas Öncüleri Kampı", askeri güvenlik şubesi, Ummal semtindeki (İşçiler semti) bazı askeri noktalar, Deyrizor'un batı kırsalındaki Ayyaş bölgesi ile doğu kırsalındaki Mayadin ilçesi ve Irak sınırındaki Elbu Kemal ilçesinde Hazzam ve çöl bölgeleri hedef alındı.

İran destekli yabancı gruplara mensup 49 teröristin etkisiz hale getirildiği saldırıda, rejim ordusundan da 1'i albay olmak üzere 11 asker öldü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA da askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Deyrizor'a düzenlenen hava saldırısından İsrail'i sorumlu tutmuştu.

İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı
Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi, batısı ve doğusundaki bazı bölgeler, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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