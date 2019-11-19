İsrail'in yasa dışı yerleşimlerine ABD'den destek

ABD, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da kurulan yasa dışı yerleşim yerlerini uluslararası hukuka aykırı bulmadıklarını açıkladı.

ABD, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da kurulan yasa dışı yerleşim yerlerini uluslararası hukuka aykırı bulmadıklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "İsrail'in sivil yerleşimler kurması uluslararası hukukla uyumsuz değil" ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrası İsrail kararı memnuniyetle karşılayıp Washington yönetimine teşekkür ederken, Filistinli yetkililerse bu kararı "ABD'nin başka bir sorumsuz davranışı" olarak niteledi. İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ise ABD’nin bu adımıyla "tarihsel bir hatanın düzeltildiğini" savundu.

ABD Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'e seyahat uyarısında bulundu.

Bakan Pompeo, Obama döneminde alınan Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili kararı değiştirdiklerini belirterek, "Sivil yerleşimlerinin uluslararası hukukla tutarlı olmadığını söylemek barış hedefine ilerletmedi. Acı gerçek şu ki, bu çatışmanın hiçbir zaman hukuki bir çözümü olmayacak, kimin haklı kimin haksız olduğuna ilişkin tartışmalar barışı getirmeyecek." diye konuştu.

Batı Şeria ile ilgili kararı İsrail ve Filistin tarafının müzakere ederek vereceğini söyledi. Pompeo, İsrail'in bu bölgelerdeki kontrolsüz yerleşiminin barış görüşmelerini sekteye uğratabileceğini ancak bu eylemlerin yasa dışı olmadığını da sözlerine ekledi.

Pompeo: Başkan Reagan ile aynı fikirdeyiz

Pompeo ayrıca 1981 yılında göreve gelen ABD Başkanı Ronald Reagan ile aynı fikirde olduklarını belirterek, "Bu yerleşimlerle ilgili yasal sorunlar uluslararası kurumlar değil, İsrail mahkemelerinde görüşülmeli. ABD'nin bu tavrı Batı Şeria'nın durumu konusunda verilecek nihai karar için bir ön yargı niteliği taşımıyor." ifadelerini kullandı.

RONALD REAGAN KİMDİR?

Ronald Wilson Reagan, 1981-1989 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri başkanı olarak görev yapmış Amerikalı politikacı ve aktördür.