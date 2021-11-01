İsrail’in Yıkılış Tarihi; 2027 - 2

Kendilerinden her türlü hoşgörü ve himayeyi esirgemeyen Osmanlı, Filistin'de bir devlet kurma arzuları karşısında Yahudilere yönelik tavrını değiştirmiş; bir taraftan Filistin'e yerleşme çabalarına tedbirler alırken diğer yandan muhacir Yahudileri kabulde sınırlamalar getirmiştir. Ancak Osmanlı Devleti'de yaşadığı buhranlar neticesinde çökmüş, beraberinde Filistin'i muhafaza eden bir güç kalmamıştır.

Dünya Siyonist Teşkilatı'nın kurucusu olan Theodor Herzl'ın temellerini attığı Yahudi Devleti, 1948 yılında İsrail olarak bağımsızlığını ilan etmiş ve böylece ikinci fesat dönemi başlamış oldu.

Peki günümüzde Ortadoğu'yu fesada veren bu İsrail belasından nasıl kurtulacağız? Filistin halkına ve Kudüs'e yapılan bu işgal saldırıları ne zaman ve ne surette bitecek? Böyle bir vaad var mı?

Peygamber Efendimiz (a.s.m) buyuruyor ki;

Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar, Yahudileri kırıp mahvedecekler. Öyle ki, Yahudilerden bir kimse bir ağaç veya bir taşın arkasına saklanacak olsa, o ağaç ve taş dile gelerek "Ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür," diyecek. Sadece Ğarkad ağacı haber vermeyecek, çünkü bu ağaç, onların ağacıdır. (Müslim, Fiten, 82).

Yahudilerin muharref Tevratında geçen bir ayette bu Hadis-i Şerifle örtüşmektedir.

Yehuda’da (Telaviv) bildirin ve Yeruşelim’de (Kudüs) işittirin ve deyin; Memlekette boru çalın; yüksek sesle bağırın. Ve deyin: Toplanın da duvarlı şehirlere girelim. Siyona doğru bayrak kaldırın; kaçıp sığının, durmayın; çünkü ben Şimalden (Kuzeyden) üzerinize büyük bela ve kırgın (katliam) getireceğim. İşte aslan sık ormanından çıktı. Ve ‘milletleri helak eden’ (cengâver) yola düştü; şehirlerin harap olsun ve onlarda oturan kalmasın diye senin diyarını viran etmek için yerinden çıktı.” (Eski Ahit, Yeremya 4/5-6)

Görüldüğü üzere bir savaş meydana gelecek ve bu savaşın galibi Müslümanlar olacaktır. Allah'ın vaadi haktır. Şeyh Ahmed Yasin'in de bildirdiği gibi Kur'an-ı Kerim milletlerin her kırk yılda bir değiştiğini bizlere işaret ediyor. İşgalci İsrail'in kuruluşunun ilk kırk yılında "Nekbe" olarak sembolleşen Felaket Yılları yaşanmıştı. Bu süreçte Filistin topraklarının büyük bir bölümü işgal edilerek, birçok Filistin'li sistematik olarak ya katledildi yahut sürgüne zorlanmıştı.

Felaket ve zorbalıkla geçen ilk kırk yıl, 1987'de 1. İntifada Hareketi ile son bulmuş ve ikinci kırk yıl dönemi başlamıştı. Hareketin ilk yılları Filistin halkı molotof kokteyli ve taşlı saldırılarla İşgalci İsrail'e karşı başkaldırmış ve hala daha kitlesel protestolar, vergi ödememe, İsrail mallarını boykot etme gibi eylemlerle direnişine devam etmektedir.

İnanıyoruz ki üçüncü kırk yıla girdiğimiz 2027 senesinde de;

Ortadoğu'nun şımarık çocuğu İsrail haritadan silinecek, Filistin tekrardan özgürlüğüne kavuşacaktır. Bizlerde Beytülmakdis'te namazlarımızı eda edip, Kudüs'lü kardeşlerimizin naneli çayını içeceğiz inşAllah.

Zeytin dalıyla başlayan harekâtımız, Zeytin Dağında sonlanana dek;

Selâm ve dua ile kalın..!