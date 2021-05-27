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İsrailli Haaretz gazetesinden 'öldürülen Gazzeli çocuklar' manşeti

İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi bugünkü birinci sayfasında, Gazze'deki son İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 67 Filistinli çocuğun fotoğraflarını yayınladı: "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur."
İsrailli Haaretz gazetesinden 'öldürülen Gazzeli çocuklar' manşeti

Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliği tırmandıran İsrail yönetimi, daha sonra Mescid-i Aksa'ya saldırmıştı.

İsrail polisi, Aksa'da iftar eden ve ibadet yapan Müslümanları hedef almış, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı. Filistinliler ise Harem-üs Şerif'ten ayrılmayarak, nöbet tutmaya başlamıştı. İsrail polisi ise ertesi sabah, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etmişti. Bu müdahale sonrası yüzlerce Müslüman yaralanmıştı.

İşgalci Tel Aviv yönetimi, daha sonra 10 Mayıs'ta Gazze'ye saldırılar başlattı. 11 gün sonra ateşkes imzalandı. Ancak bu bombardımanlar sonucunda 67'si çocuk yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi ise, bugünkü birinci sayfasını bu çocuklara ayırdı.

67 Filistinli çocuğun fotoğraflarını yayınlayan gazete, "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur" manşetini attı.

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