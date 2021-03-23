  • BIST 1.379
  • Altın 436,148
  • Dolar 7,8026
  • Euro 9,3043
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 12 °C
»

İsrailli seçmenler 2 yıl içinde dördünce kez sandık başında

İsrail'de seçmenler, son 2 yıl içinde dördüncü kez yapılan erken seçimlerde oy kullanmaya başladı.
İsrailli seçmenler 2 yıl içinde dördünce kez sandık başında

İsrail'de 6,3 milyondan fazla seçmen, 37 partinin yarıştığı seçimde, 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ek önlemlerin alındığı seçimde, yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 22.00'e kadar devam edecek.

Kesin olmayan sonuçların yarın açıklanması beklenen seçimde, Kovid-19 salgının sandığa katılım oranını etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

Netanyahu'nun partisi önde görünüyor
Hakkındaki yolsuzluk davası devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu, siyasi geleceği açısından büyük önem taşıyan seçimi kazanarak koltuğunu korumayı hedefliyor.

İsrail basınına yansıyan kamuoyu yoklamalarına göre, seçim barajının yüzde 3,25 olduğu ülkede 13 partinin 120 sandalyeli meclise gireceği tahmin ediliyor.

Netanyahu'nun partisi Likud'un en az 30 milletvekili çıkararak seçimi önde tamamlayacağı, rakibi Yair Lapid liderliğindeki Gelecek Var Partisinin 18 milletvekiliyle ikinci olacağı belirtiliyor.

Kamuoyu yoklamalarında, hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 sandalyeye ulaşamayacağı dolayısıyla da İsrail'i yeni bir koalisyon hükümetinin beklediği ifade ediliyor.

Netanyahu'ya destek vermesi beklenen sağ partilerin 60 milletvekili çıkararak koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sayının 1 sandalye uzağında kalabileceği dile getiriliyor.

Netanyahu'suz koalisyon hükümeti zor gözüküyor
Netanyahu'ya muhalif isimlerin koalisyon hükümeti kurmasının ise neredeyse imkansız olduğu dile getiriliyor.

Zira muhalif isimlerin kuracağı koalisyon hükümetinde kimin başbakan olacağı ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku gibi çözülmesi zor gözüken sorunlar bulunuyor.

Meclise girmesine kesin gözüyle bakılan Yeni Umut Partisi lideri Gideon Saar ve Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in, Yair Lapid'in başbakanlığına sıcak bakmadığı biliniyor.

Saar ve Bennett, Lapid'in başbakanlığını kabul etse bile bu koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için Ortak Arap Listesi Bloku'nun desteği gerekiyor.

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Saar ve Bennett'in Ortak Arap Listesi Bloku'nun destekleyeceği bir koalisyonda yer almayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fas İsrail ile ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla stratejik ortaklık anlaşması imzaladı23 Mart 2021 Salı 09:26
  • İsrailli seçmenler 2 yıl içinde dördüncü kez sandık başında23 Mart 2021 Salı 09:25
  • Kamudan ihraç FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalışan 5 kişiye gözaltı kararı23 Mart 2021 Salı 09:24
  • İsrailli seçmenler 2 yıl içinde dördünce kez sandık başında23 Mart 2021 Salı 09:23
  • NBA'in efsane basketbolcularından Elgin Baylor yaşamını yitirdi23 Mart 2021 Salı 09:23
  • Pakistan'da muhalefet, senato başkanlığı seçimine mahkemede itiraz etti23 Mart 2021 Salı 09:22
  • Nijer'de muhalefetten cumhurbaşkanı seçim sonucuna itiraz23 Mart 2021 Salı 09:21
  • Nijer'in kuzeybatısındaki köylere düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 137'ye çıktı23 Mart 2021 Salı 09:21
  • Almanya’da Kovid-19 salgınıyla mücadelede tedbirlerin süresi 18 Nisan’da kadar uzatıldı23 Mart 2021 Salı 09:20
  • ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 10 ölü23 Mart 2021 Salı 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti