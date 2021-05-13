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İsrailli Yahudiler Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalıştı

İsrailli Yahudiler, Bat Yam kentinde Filistinli esnafın dükkanlarına saldırdı. Bir sürücünün de linç edilmeye çalışıldığı bildirildi.
İsrailli Yahudiler Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalıştı

İsrailli Yahudiler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalışırken, Filistinli esnafın dükkanlarına saldırarak camları kırdı.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın paylaştığı videoda, İsrailli genç Yahudilerin Filistinli esnafın dükkanlarına saldırdığı ve camları kırdığı görüldü. Yahudilerin, ırkçı sloganlar attığı dikkati çekti. Yine bir videoda, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kalabalık Yahudi grubunun Filistinli bir sürücüye saldırarak linç etmeye çalıştığı görüntülere yansıdı.

Yahudi grubun, Bat Yam'da gerçekleştirdiği saldırıların ardından Yafa kentine doğru yürüyüşlerine devam ettiği aktarıldı.

Lid'de sokaklar yeniden hareketlendi
İsrail'in yaşanan olaylar üzerine olağanüstü hal ilan ettiği ve 21.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirdiği Lid kentinde Filistinliler ve İsrailliler arasında yeniden çatışmaların başladığı bildirildi.

Fanatik Yahudilerin, kentteki İsrail vatandaşı Filistinlilerin evlerine saldırdığı görüldü.

İsrail polisi, dün gece polis aracının yakıldığı ve olayların kontrolden çıktığı kentte 20 kişiyi gözaltına almıştı.

Ülkede yaşanan gelişmelerin ardından özellikle İsrail ve Filistinlilerin bir arada yaşadığı Akka, Lid gibi kentlerde iç çatışmalar çıkabileceği yönünde basında çok sayıda yorum yer almıştı.

İsrail’in Lid kentinde bir Yahudinin Filistinliyi şehit etmesiyle başlayan olaylar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı birçok kent ve beldede Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

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