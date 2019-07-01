"Israr ederlerse Erdoğan'la görüşeceğim"

Belediye şirketleri üzerinden yaşanan 'atama yetkisi' tartışmaları hakkında konuşan Yavaş "Eğer kanun değişikliğinde ısrarcı olurlarsa Cumhurbaşkanından randevu isteyeceğim. Verir ya da vermez…" açıklamasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye şirketlerine atama yetkisinin başkandan alınmasına yönelik ısrarların devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

ERDOĞAN'IN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan yetki tartışmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık "Davul başkasının tokmak başkasının elinde olmaz" dediğini ifade ederek cevap verdi.

Bu konudaki ısrarın hem çalışanları olumsuz etkileyeceğini hem Ankaralıları mağdur edeceğini vurgulayan Yavaş, belediye şirketlerine atama ile ilgili olası bir kanun değişikliğine de tepki gösterdi. Yavaş, bu yönde atılacak bir adımın AK Partili belediyeleri de etkileyeceğine dikkat çekti.

"ERDOĞAN'DAN RANDEVU İSTEYECEĞİM"

Konuyu Erdoğan ile de görüşebileceğini belirten Yavaş şunları kaydetti: "Bunun yanlışını anlatmak lazım. Şirketlerle ilgili ısrarları devam ederse mutlaka görüşeceğim. Bugüne kadar tek bir işçi çıkarmadık. Hatta yönetimi bizde olan bazı şirketlerde eski yöneticilerin devamını sağladık. Belki başka bir şey anlatıyorlar. Hesap devralınca harcamalara bakmamız normal. Sıkıntılı durumlar da var. Buna karşı çıkanların bir kısmı açıklarının ortaya çıkmasını istemiyor olabilir. Bunları anlatmak gerek. İstiyoruz ki konuşarak yapalım her şeyi. Eğer kanun değişikliğinde ısrarcı olurlarsa Cumhurbaşkanından randevu isteyeceğim. Verir ya da vermez…"

"EMPATİ YAPMIYORLAR"

Yaşanan yetki tartışmasını iktidarın empati yapmamasıyla açıklayan Yavaş "Biraz seçimi kaybetmeye alışkın değiller, şaşırdılar, bu sonucu beklemiyorlardı" ifadelerini kullandı. Yenilenen İstanbul seçiminden iktidarın ders alacağına inandığını kaydeden Yavaş, "Mutlaka bunun iç muhasebesi yapılacaktır" dedi.