  • BIST 122.601
  • Altın 300,449
  • Dolar 5,9845
  • Euro 6,6061
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 6 °C
»

İşsiz gençten iş ilanı: İş aramaktan yoruldum iş varsa siz arayın

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde iş arayan genç, ağaçlara ve reklam panolarına "İş aramaktan yoruldum, iş varsa siz arayın" yazılı afişler astı.
İşsiz gençten iş ilanı: İş aramaktan yoruldum iş varsa siz arayın

İş arayıp da bulamayan bir gencin sokaklara astığı iş ilanları herkesi şaşırttı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Adnan Kalmuk, askerden döndükten sonra yaklaşık 5 ay işsiz kalınca ilginç bir yola başvurdu.

'İş aramaktan yoruldum, varsa siz arayın'

Sokak sokak, cadde cadde dolaşan Kalmuk, gördüğü her ağaca ve reklam panosuna "İş aramaktan yoruldum, iş varsa siz arayın. Yaşım 21, askerliği yaptım. Eli yüzü düzgün. Her türlü işi yaparım" yazılı afişler astı.

Başvurduğu işlerde lise ve üniversite mezunu şartı arandığını söyleyen Kalmuk, "Bunu bastırarak, İzmit'in her yerine astım. Geri dönüş pek olmadı. Bir kişi aradı, özel şoför arıyormuş. Ehliyetim olmadığı için olmadı" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Edirne ve Bulgaristan'daki kuraklık çeltiği tehdit ediyor05 Şubat 2020 Çarşamba 10:07
  • İstanbul Havalimanında termal kamera kontrolü devam ediyor05 Şubat 2020 Çarşamba 09:48
  • Van, Karlıova, Ağrı ve Ovacık'ta okullar tatil edildi05 Şubat 2020 Çarşamba 09:40
  • Erzurum'da halk otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var05 Şubat 2020 Çarşamba 09:35
  • AK Parti'li Çelik'ten, Başbuğ'un 'siyasi ayak' çıkışına yanıt05 Şubat 2020 Çarşamba 09:30
  • Van Bahçesaray'da üzerine çığ düşen minibüsten 7 kişi kurtarıldı05 Şubat 2020 Çarşamba 09:22
  • İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı05 Şubat 2020 Çarşamba 09:19
  • Çin’de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi05 Şubat 2020 Çarşamba 09:18
  • Türkiye ve dünya gündemi 5 Ocak 202005 Şubat 2020 Çarşamba 09:15
  • İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi kurtarıldı05 Şubat 2020 Çarşamba 09:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti