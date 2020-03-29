İşsizlik maaşında 5 Nisan endişesi!

Yaklaşık 600 bin kişi işsizlik maaşının ödeneceği 5 Nisan'da PTT şubelerine gidecek. Bu kadar çok kişinin PTT şubelerine gitmesi koronavirüs salgını mücadelede endişe yarattı.

Yaklaşık 600 bin kişi işsizlik maaşının ödeneceği 5 Nisan'da PTT şubelerine gidecek. Bu kadar çok kişinin PTT şubelerine gitmesi koronavirüs salgını mücadelede endişe yarattı.

600 BİNE YAKIN KİŞİ İŞSİZLİK MAAŞI ALIYOR

Dünya'nın haberine göre, işsizlik maaşı almaya hak kazananlar, her ayın 5'inden itibaren maaşlarını PTT şubelerinde kimlik numaralarını vererek elden teslim alıyor. Türkiye İş-Kur verilerine göre Şubat 2020 itibariyle 592 bin 810 kişi işsizlik maaşı alıyor. Mart sonunda bu sayının artması muhtemel.

SOSYAL MESAFE NASIL KORUNACAK?

Yaklaşık 600 bin kişinin PTT şubelerine gitmesi koronavirüs salgını mücadele ederken 'sosyal mesafeyi koruma'yı güçleştirecek. Henüz yetkililerden işsizlik maaşlarında farklı bir yöntem izlenip izlenmeyeceğine ilişkin açıklama gelmedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ DE PTT'DEN

İşsizlik maaşının yanı sıra kısa çalışma ödeneği alan işçiler de bunu PTT şubelerinde yine kimlik doğrulaması sonrasında elden alıyor. Yine şubat sonu verilerine göre 17 bin 862 kişi kısa çalışma ödeneği alıyor. Bu sayının da mart ile birlikte artması bekleniyor. Özellikle yeni devreye giren teşvikler kapsamında nisan ayında kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sayısı çok daha fazla olacak.

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle dün 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Böylece koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e yükselmişti.

Koca, Twtitter sayfasından Türkiye'deki koronavirüs hastalarıyla ilgili son verileri paylaşmıştı. Dün yapılan 7 bin 461 testin bin 704'ünün pozitif çıktığını duyuran Koca, vaka sayısının da 7 bin 402'ye yükseldiğini söylemişti.

445 HASTA YOĞUN BAKIMDA

Koca'nın paylaştığı tablodaki verilere göre koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 445 hasta yoğun bakımda tedavi görürken, entübe hasta sayısı ise 309.