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İşsizlik ödemeleri 5 Ocak'ta yatacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
İşsizlik ödemeleri 5 Ocak'ta yatacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında başvuruların 1 Aralık 2020 itibarıyla tekrar alınmaya başladığını belirterek, son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını anımsattı.

Aralık ayına ait işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ocak 2021'de yapılacağını bildiren Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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