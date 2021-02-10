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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0,4 puan azalarak yüzde 12,9 oldu.
İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 12,9 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2020 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalışla yüzde 14,9 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,9 puan artarak yüzde 25,4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0,5 puan düşüşle yüzde 13,1 olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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