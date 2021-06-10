  • BIST 1.451
  • Altın 517,214
  • Dolar 8,5449
  • Euro 10,3957
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 17 °C
»

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,9 puanlık artışla yüzde 13,9'a yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 511 bin kişiye çıktı.
İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık artışla yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan arttı.

Tarım dışı işsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre 1,3 puan yükselerek yüzde 16,2 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 25,6, istihdam oranı 0,5 puanlık yükselişle yüzde 32 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı10 Haziran 2021 Perşembe 09:13
  • Solar3GW: Türkiye gaz ve kömür ithalatını yılda 3 gigavat güneş enerjisi kapasitesiyle sıfırlayabilir10 Haziran 2021 Perşembe 09:13
  • Araç muayene gecikme bedelleri yeniden düzenleniyor09 Haziran 2021 Çarşamba 16:24
  • Ticaret Bakanı Muş: Esnafa yönelik hibe desteği ödemesi yarın başlıyor09 Haziran 2021 Çarşamba 14:09
  • Ticaret Bakanlığı son dönemde uluslararası uyuşturucu ticaretinde artış görülmesi üzerine harekete geçti09 Haziran 2021 Çarşamba 14:03
  • Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği'nde yeni dönem09 Haziran 2021 Çarşamba 14:02
  • Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklığı sahada yakından takip ediyor09 Haziran 2021 Çarşamba 14:01
  • ATO Başkanı Baran: Hizmet sektörü kademeli normalleşmeyle birlikte canlanmaya başladı09 Haziran 2021 Çarşamba 14:01
  • Akkuş'a kurulan rüzgar enerji santrali günlük 12 bin evin elektrik ihtiyacını karşılıyor09 Haziran 2021 Çarşamba 14:00
  • Karadeniz somonu yılın 5 ayında 39 ülkeye ihraç edildi09 Haziran 2021 Çarşamba 13:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti