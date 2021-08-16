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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre 0,6 puanlık azalışla yüzde 12,4 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 989 bin kişiye geriledi.
İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre 184 bin kişi azalarak 3 milyon 989 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,6 puanlık düşüşle yüzde 12,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 1 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı, ilk çeyreğe kıyasla 0,6 puan düşerek yüzde 14,3 olarak hesaplandı.

Yılın ikinci çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1,5 puanlık azalışla yüzde 23,2, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1,6 puanlık yükselişle yüzde 32,3 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise nisan-haziran döneminde ilk çeyreğe göre 1,3 puan artarak yüzde 42,1 seviyesinde gerçekleşti.

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