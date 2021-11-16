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İşsizlik rakamları açıklandı

TÜİK temmuz-eylül dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladıTürkiye'de işsizlik oranı, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre 0,4 puan azalışla yüzde 11,7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 842 bin kişiye düştü.
İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre 57 bin kişi azalarak 3 milyon 842 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puanlık düşüşle yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 1,7 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı, ikinci çeyreğe kıyasla 0,4 puan düşerek yüzde 13,6 olarak hesaplandı.

Yılın üçüncü çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1,1 puanlık azalışla yüzde 22,1, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,5 puanlık yükselişle yüzde 32,4 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise temmuz-eylül döneminde ikinci çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 41,6 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 671 bin kişi artarak 28 milyon 996 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı ise 0,8 puanlık artışla yüzde 45,4'e ulaştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 615 bin kişi artarak 32 milyon 838 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık artışla yüzde 51,4 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 81 bin kişi, sanayi sektöründe 124 bin kişi, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 456 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,1'i tarım, yüzde 21,4'ü sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 55,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,8 puan azalarak yüzde 22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı da yüzde 18,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri
Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre 1,6 puan azalarak yüzde 11,7'ye geriledi. İşsiz sayısı geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla 282 bin azalışla 3 milyon 912 bin kişi olarak kaydedildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla 2,8 puan artarak yüzde 46,4'e çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 288 bin kişi artarak 29 milyon 652 bin kişiye yükseldi.

İş gücüne katılma oranı temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre 2,3 puan artarak yüzde 52,6 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 milyon 6 bin kişi artarak 33 milyon 564 bin kişiyi buldu.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı söz konusu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre 2,9 puan azalarak yüzde 30,5'e düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2,5 puan azalarak yüzde 18,3'e geriledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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