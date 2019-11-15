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İşsizlik rakamları açıklandı

Temmuzda yüzde 13,9 olan işsizlik, ağustos ayında yüzde 14 oldu.
İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin işsizlik verileri açıklandı.

İŞSİZLİK 980 BİN KİŞİ ARTTI

Bu verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişiye çıktı.

YÜZDE 0,1'LİK ARTIŞ

İşsizlik oranı 2,9 puan yükselerek yüzde 14 oldu. İşsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre ise 0,1 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı 3,5 puanlık artışla yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 6,6 puan yükselerek yüzde 27,4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 2,9 puan artışla, yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

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