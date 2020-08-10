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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artışla yüzde 12,9 oldu.
İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 12,9'a yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 12,9 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 15,2 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı mayısta bir önceki aya göre ise 0,1 puan arttı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,6 puan artarak yüzde 24,9 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0,1 puan artışla yüzde 13,2 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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