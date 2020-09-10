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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi oldu.
İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 0,4 puan artarak yüzde 13,4'e yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 13,4 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık artışla yüzde 15,9 olarak hesaplandı.

İşsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre ise 0,5 puan arttı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,3 puan artarak yüzde 26,1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0,4 puan artışla yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

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