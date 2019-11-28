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"İşsizlik yüzde 13 olacak"

Türkiye’de işsizlik yılın ilk 8 ayında yüzde 14 olarak gerçekleşti. Bu dönemde mevsimlik işçilerin çalışmasıyla işsizlik bir hayli azalıyor.
"İşsizlik yüzde 13 olacak"

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küresel ekonomik durum ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Türkiye ekonomisinde göstergelerin olumlu gidişatına değinen Albayrak, finansal saldırılara karşı yerinde ve zamanında yapılan müdahalelerle döviz kurundaki dalgalanmanın azaldığını ve finansal piyasaların normalleştiğini ifade etti. Bu sayede, ekonomik aktivitede 2019 yılının ilk yarısında ılımlı bir toparlanma gerçekleştiğine işaret eden Albayrak, finansal koşullardaki iyileşme ve enflasyondaki düşüşün toparlanma sürecinin yılın ikinci yansında devam etmesinde etkili olduğunu vurguladı.  

Albayrak, 2019 yılında işsizlik oranının yüzde 12,9 olmasını beklediklerini belirtti. Bu açıklama dikkat çekti. Yılın ilk 8 aylık dönemine bakıldığında işsizlik yüzde 14 seviyelerinde. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik ise yüzde 14,2 olarak TÜİK raporlarına yansıdı. Bu dönemde mevsimlik işçilerin çalışmasıyla işsizlik bir hayli azalıyor. Fakat, yıl sonuna kadar yüzde 12,9’luk seviye için hızlı bir gerileme olması gerekiyor. Bu dönemde içinde, çiftçi tarladan, turizmci de otelden çıkacak. Her yıl olduğu gibi işsizliğin bu dönemdeki artışı oldukça normal olacak. Bakan Albayrak daha önceki açıklamalarında da istihdamın 2.5 milyona ulaşacağına değinmişti. Açıklamanın yapıldığı dönemden bugüne yaklaşık 800 bin kişi işini kaybetti. Temmuz ayında yabancı yatırımcı girişine ilişkin bilgi paylaşan Bakan Albayrak “Mayıstan bu yana 10 milyar dolardan fazla yabancı yatırımcı girişi var. Türkiye’ye güvenen yatırımcı kazandı” demişti. Türkiye’ye gelen doğrudan yatırım ocak-eylül arasında 6 milyar 294 milyon dolar. Bahsedilen son üç ay (mayıs-temmuz) arasında ise gelen doğrudan yatırım 2 milyar 384 milyon dolar oldu.

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