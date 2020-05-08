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İstanbul 112 Acil Anadolu Komuta Merkezi'nin yeni binası hizmete alındı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi Anadolu Komuta Kontrol Merkezi, 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde hizmet vermeyi sürdüreceği yeni binasına taşındı.
İstanbul 112 Acil Anadolu Komuta Merkezi'nin yeni binası hizmete alındı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kadıköy Koşuyolu'ndaki yeni binasında hizmet vermeye başlayan komuta kontrol merkezine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. 

Memişoğlu, İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında olmak üzere iki komuta merkezinin bulunduğunu söyledi.

Bakırköy'de bulunan Avrupa Komuta Merkezi'nin geniş bir alana sahip olduğunu aktaran Memişoğlu, Anadolu Yakası'ndaki eski merkezin bir aile sağlığı merkezinin üst katında küçük bir alanda yer aldığını anlattı.

Eski Anadolu Komuta Kontrol Merkezi'nin lokasyon olarak da çok uygun olmayan bir bölgede bulunduğunu dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Tabii bu alan hem merkezi konum olarak hem de fiziki şartlar olarak çok uygun bir alan. Çünkü arkadaşlar burada 7 gün 24 saat hizmet veriyorlar ve burada kalıyorlar. Burada ambulanslarımızın kontrolü ve bakımı yapılıyor. Aynı zamanda da 112'yi aradığınızda Anadolu yakasındaki bütün çağrılar buraya geliyor. Hangi ambulansın nereye, nasıl gideceği buradaki arkadaşlar tarafından yönetiliyor. Onun için şartları da çok uygun oldu."

Sağlıkçıların dünyaya örnek bir başarı sergilediğine dikkati çeken Memişoğlu, şunları anlattı:

"Bunun en önemli unsurlarından biri de 112 ve acil hizmetlerimiz. Görebiliyorsunuz eskiden ambulanslarımız bile hareket edemezken, bugün Sudan'dan, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinden hastaları 112 ve acil hizmetler vasıtasıyla Türkiye'ye alabiliyoruz. Hastalarımıza, insanlarımıza çok rahat sahip çıkabiliyoruz. Bunun bir örneği de burada var. Arkadaşlar, canla başla insanlara sağlık hizmetini daha iyi sunabilmek için çabalıyorlar. Onlar her şeye layık, biz de elimizden geldiğince onlara hizmet edip destek vermeye çalışıyoruz."

Açıklamanın ardından Memişoğlu ve beraberindekiler hizmete alınan komuta merkezini gezdi.

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